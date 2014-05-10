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В Петербурге 19 мая температурный фон останется ниже нормы
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 19 мая температурный фон останется ниже нормы

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Погода будет определяться проходящим холодным фронтом.

В четверг, 19 мая, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться проходящим холодным фронтом, после чего регион окажется в тылу циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +10..+12 градусов, в Ленобласти – до +9..+14 градусов. Температурный фон останется ниже нормы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и около +14.

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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