В Петербурге 19 мая температурный фон останется ниже нормы

Погода будет определяться проходящим холодным фронтом.

В четверг, 19 мая, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться проходящим холодным фронтом, после чего регион окажется в тылу циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +10..+12 градусов, в Ленобласти – до +9..+14 градусов. Температурный фон останется ниже нормы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и около +14.

Фото: Piter.tv