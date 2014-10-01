  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 19 июня усиливается прогрев
Сегодня, 8:24
135
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 19 июня усиливается прогрев

0 0

Ожидается небольшая облачность, без осадков.

В Петербурге в начале новой рабочей недели усиливается прогрев, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге в понедельник, 19 июня, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +24…+26 градусов. Ветер северный 2-7 м/с.

Большая часть территории Ленинградской области окажется под влиянием малооблачного и сухого антициклона, и только на востоке региона короткими дождями отметится атмосферный фронт. Температура воздуха +22…+27 градусов.

Во вторник в Петербурге снова без осадков и +23…+25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии