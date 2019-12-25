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19 июля Петербург останется под влиянием тыловой части циклона.
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

19 июля Петербург останется под влиянием тыловой части циклона.

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Температура воздуха 19 июля в Петербурге +20…+22 градуса.

Во вторник Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона. Сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 19 июля в Петербурге +20…+22, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду дожди прекратятся и потеплеет до +22…+24 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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