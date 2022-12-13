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В Петербурге 19 апреля за погоду отвечает "Петра"
Сегодня, 7:58
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В Петербурге 19 апреля за погоду отвечает "Петра"

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Ожидается переменная облачность, и вновь, уже пятнадцатый день подряд, обойдётся без дождей.

Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием гребня скандинавского антициклона "Петра" (Petra), рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается переменная облачность, и вновь, уже пятнадцатый день подряд, обойдётся без дождей. Температура воздуха 19 апреля в Петербурге +12…+14 градусов, по Ленобласти +10…+15 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 775 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ожидается без осадков и +11…+13 градусов.

Фото: Telegram/ Погода от шефа. Михаил Леус

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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