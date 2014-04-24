18 сентября в Петербурге температуру понизит скандинавской антициклон

Температура воздуха 18 сентября в Петербурге +14…+16 градусов.

В понедельник за погоду в Петербурге будет отвечать гребень наполненного холодным воздухом скандинавского антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей, температурный фон будет близок к своей климатической норме.

Температура воздуха 18 сентября в Петербурге +14…+16 градусов, по Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер западный 2-7 м/с.

Во вторник потеплеет до +19…+21 градуса и ближе к вечеру пройдут дожди.

Фото: Piter.tv