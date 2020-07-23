В Петербурге 18 июля температурный фон вновь останется ниже климатической нормы

В городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

В начале рабочей недели синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует тыловая часть циклона, центр которого окажется над территорией Коми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, температурный фон останется ниже климатической нормы. В Петербурге 18 июля ожидается +18..+20 градусов, в Ленобласти +16..+21 градус. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник станет чуть теплее, но вновь с дождями.

Фото: Piter.tv