В Петербурге 17 марта температурный фон будет на 3-4 градуса выше климатической нормы

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 782 мм рт. ст.

В четверг, 17 марта, влияние антициклона на погоду в Петербурге продолжится. Облаков в небе будет мало и вновь обойдётся без осадков. При этом температурный фон будет на 3-4° выше климатической нормы. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется до +7..+9 градусов, по Ленобласти до +5..+10. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 782 мм рт. ст.

В пятницу погода практически не изменится.

Фото: Piter.tv