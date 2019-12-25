  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург 17 июня придёт новая порция холодного воздуха
Сегодня, 7:54
110
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург 17 июня придёт новая порция холодного воздуха

0 0

Температурные значения на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Перед выходными по западной периферии циклона в Петербург придёт новая порция холодного воздуха. Сопровождать её будут обширные облачные поля и небольшие, кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в Петербурге 17 июня +14…+16, по Ленобласти +12…+17 градусов. Такие значения на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый. 

В субботу ожидается около +20 градусов, но ближе к вечеру вновь пойдут дожди.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии