В Петербург 17 июня придёт новая порция холодного воздуха

Температурные значения на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Перед выходными по западной периферии циклона в Петербург придёт новая порция холодного воздуха. Сопровождать её будут обширные облачные поля и небольшие, кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в Петербурге 17 июня +14…+16, по Ленобласти +12…+17 градусов. Такие значения на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый.

В субботу ожидается около +20 градусов, но ближе к вечеру вновь пойдут дожди.

Фото: Piter.tv