В Петербурге 16 марта температура будет на 3-4 градуса выше климатической нормы

Также продолжает расти атмосферное давление.

Петербург 16 марта останется на западной периферии обширного антициклона. Он сохранит относительно малооблачную и сухую погоду, температура будет выше климатической нормы. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в среду прогреется до +6..+8 в Петербурге и до +4..+9 в Ленобласти. Атмосферное давление продолжит расти и составит 779 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В четверг в Петербурге будет практически аналогичная погода.

Фото: Piter.tv