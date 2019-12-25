В Петербурге 16 июня будет ветрено, местами пройдут кратковременные дожди

Воздух прогреется до +17…+19 градусов.

В четверг Петербург окажется в тыловой части уходящего на северо-восток циклона, и его влияние на синоптическую ситуацию будет ослабевать. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, температура продолжит отставать от нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Петербурге 16 июня прогреется до +17…+19, по Ленобласти до +15…+20 градусов. Ветер западный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу в городе небольшие дожди и новая волна холодного воздуха.

Фото: Piter.tv