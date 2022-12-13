В Петербурге 16 февраля ожидается до +2 градусов

Ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

В четверг, 16 февраля, погоду в Петербурге сформирует приближающийся с запада атмосферный фронт. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Температура воздуха 16 февраля в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу прибавится снега, днем -1…-3 градуса.

Фото: Piter.tv