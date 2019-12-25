В Петербурге 16 декабря ожидается облачная и ветреная погода

Температура воздуха 16 декабря в Петербурге -1…-3 градуса.

В понедельник синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует центральная часть циклона "Зива". В регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый, в отдельных районах возможны гололёды и ледяные дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 16 декабря в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом во второй половине дня на северо-западный, 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник временами будет идти снег и -2…-4 градуса.

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Фото: Piter.tv