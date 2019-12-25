В Петербурге 15 сентября погоду сформирует североатлантический циклон

Температура воздуха в Петербурге +13…+15 градусов.

В четверг, 15 сентября, метеорологические условия в Петербурге сформирует североатлантический циклон, днём регион будет ощущать влияние его тёплого сектора, а вечером окажется на пути холодного атмосферного фронта. В городе ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +13…+15, по Ленобласти +11…+16 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В пятницу погода изменится мало.

Фото: Piter.tv