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В Петербурге продолжат повышаться температурные показатели
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В Петербурге продолжат повышаться температурные показатели

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Температура  воздуха в Петербурге 15 июня +25…+27 градусов.

В четверг, 15 июня, Северная столица останется в зоне повышенного атмосферного давления, что сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температурные показатели продолжат повышаться, и день выйдет на промежуточное первое место среди самых тёплых с начала года. Температура  воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +26…+28 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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