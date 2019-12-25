В Петербурге продолжат повышаться температурные показатели

Температура воздуха в Петербурге 15 июня +25…+27 градусов.

В четверг, 15 июня, Северная столица останется в зоне повышенного атмосферного давления, что сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температурные показатели продолжат повышаться, и день выйдет на промежуточное первое место среди самых тёплых с начала года. Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +26…+28 градусов.

Фото: Piter.tv