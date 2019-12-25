В Петербурге 15 июня будет пасмурно и дождливо

Воздух прогреется до +15..+17 градусов.

В середине недели небо над Петербургом будет закрывать плотной пеленой облачная спираль активного циклона. Его стараниями в городе пройдут дожди, и заметно посвежеет. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Петербурге 15 июня прогреется до +15..+17, в Ленобласти до +13..+18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг дожди станут небольшими и кратковременными и начнётся постепенный рост температуры.

Фото: Piter.tv