В Петербурге 15 июля температурный фон окажется ниже климатической нормы

Город останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс.

Северная столица перед выходными останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, температурный фон окажется ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 15 июля в Петербурге +19…+21, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу пройдут кратковременные дожди и будет холодно.

Фото: Piter.tv