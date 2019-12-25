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В Петербурге 15 июля температурный фон окажется ниже климатической нормы
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 15 июля температурный фон окажется ниже климатической нормы

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Город останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс.

Северная столица перед выходными останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, температурный фон окажется ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 15 июля в Петербурге +19…+21, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу пройдут кратковременные дожди и будет холодно.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, лето, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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