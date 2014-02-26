В Петербурге 13 марта стал самым тёплым днем с начала 2022 года

В понедельник воздух прогреется также до +6 градусов.

Петербург 14 марта будет ощущать влияние антициклона, усиливающегося с северо-запада. Благодаря ему в регионе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге воздух прогреется до +4..+6 градусов, в Ленобласти – до +2..+7. Во вторник, 15 марта, господство антициклона продолжится.

Также, по словам синоптика, 13 марта в Петербурге стал самым тёплым днем с начала 2022 года. Воздух прогрелся до +6 градусов.

Фото: Piter.tv