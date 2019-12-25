В Петербурге 14 июля ожидается до +24 градусов и кратковременные дожди

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние вытянувшийся практически в меридиональном направлении атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха 14 июля в Петербурге +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, в середине дня порывистый.

В субботу местами пройдёт небольшой дождь и +21…+23 градуса.

Фото: Piter.tv