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В Петербурге 14 июля ожидается до +24 градусов и кратковременные дожди
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14 июля ожидается до +24 градусов и кратковременные дожди

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Ожидается облачная с прояснениями погода.

Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние вытянувшийся практически в меридиональном направлении атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха 14 июля в Петербурге +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, в середине дня порывистый.

В субботу местами пройдёт небольшой дождь и +21…+23 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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