В Петербурге температура продолжит превышать климатическую норму

Температура воздуха 14 февраля в Петербурге +1…+3 градуса.

Петербург в День всех влюблённых окажется под влиянием гребня антициклона. Вытягиваясь с запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и до минимума понизит вероятность осадков. Температурные показатели продолжат превышать климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 14 февраля в Петербурге +1…+3 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду без существенных осадков, днем 0…+2 градуса.

Фото: Piter.tv