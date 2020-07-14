В Петербурге 14 декабря местами пройдёт небольшой снег

Температура воздуха 14 декабря в Петербурге -4…-6 градусов.

В середине рабочей недели Северная столица будет ощущать на себе влияние небольшого гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 14 декабря в Петербурге -4…-6 градусов, по Ленобласти -3…-8 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг временами будет идти снег и станет чуть теплее.

Фото: Piter.tv