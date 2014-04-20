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В Петербурге 14 августа ожидается до +24 градусов и без осадков
Сегодня, 7:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14 августа ожидается до +24 градусов и без осадков

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Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В понедельник на погоду в Петербурге будет оказывать влияние гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он уменьшит плотность облаков и понизит вероятность дождей, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник ожидается без осадков, и +23…+25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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