В Петербурге 14 августа ожидается до +24 градусов и без осадков

Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В понедельник на погоду в Петербурге будет оказывать влияние гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он уменьшит плотность облаков и понизит вероятность дождей, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник ожидается без осадков, и +23…+25 градусов.

Фото: Piter.tv