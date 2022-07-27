Петербург 13 сентября находится в тёплом секторе циклона

Возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха.

В среду Петербург окажется под влиянием тёплого сектора атлантического циклона. Облаков в небе постепенно станет больше, а ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди, на юго-западе области возможна гроза.

Как отметил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус,13 сентября возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока максимум для 13 сентября составляет +23,7 градуса и принадлежит 1998 году.

Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов, по Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер южный 4-9 м/с.

В четверг ожидаются ливни и +18…+20 градусов.

Фото: Piter.tv