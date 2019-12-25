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В Петербурге 13 июня потеплеет до +25 градусов
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 13 июня потеплеет до +25 градусов

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Температурные показатели превысят климатическую норму.

Во вторник, 13 июня, Северная столица останется под влиянием антициклона, который сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Солнечные лучи продолжат прогревать воздушные массы, температурные показатели превысят климатическую норму. Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов, по Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

В среду без осадков и +23…+25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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