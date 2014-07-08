В Петербурге 13 июля ожидается до +24 градусов и без осадков

Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В четверг, 13 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптическая ситуация над западом Ленинградской области будет формироваться довольно тёплым и сухим гребнем антициклона, а на востоке региона холодные дожди сохранит периферия облачного вихря, добавил специалист.

Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градуса, по Ленобласти +21…+26, на востоке региона до +16…+21 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +21…+23 градуса.

Фото: Piter.tv