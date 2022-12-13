В Петербурге 13 февраля ожидается до +3 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки.

В первый рабочий день будет ощущать влияние тёплого сектора циклона, центр которого окажется в южной части акватории Баренцева моря. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 13 февраля в Петербурге +1…+3 градуса, по Ленобласти -1…+4 градуса. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать, во второй половине дня начнёт расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ожидается без существенных осадков, днем 0…+2 градуса.

Фото: Piter.tv