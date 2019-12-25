Температура воздуха в Петербурге 12 сентября близка к рекордной

Суточный рекорд тепла для 12 сентября в Петербурге установлен в 2012 году и составляет +25,5 градуса.

Во вторник Северная столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. Он сохранит переменную облачность, дождей не ожидается, а температурный фон еще немного подрастёт и приблизится к суточному рекорду тепла. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха12 сентября в Петербурге +24…+26 градусов, по Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Добавлю, что суточный рекорд тепла для 12 сентября в Петербурге установлен в 2012 году и составляет +25,5 градуса. Михаил Леус

В среду ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди и +23…+25 градусов.

Фото: Piter.tv