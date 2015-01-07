Погоду в Петербурге 12 сентября продолжит формировать гребень антициклона

Температура воздуха в Петербурге 12 сентября +16…+18 градусов.

Погоду в Северной столице в начале рабочей недели продолжит формировать гребень антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам прогреть воздушные массы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 12 сентября +16…+18, по Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Во вторник погода изменится незначительно.

Фото: Piter.tv