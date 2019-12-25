Петербург 12 декабря останется под влиянием антициклона

Во вторник Северная столица останется под влиянием атлантического циклона, замедляющего своё движение на восток, и останавливающегося над Прибалтикой.
Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, временами пройдёт снег и продолжится постепенное повышение температуры.
Температура воздуха 12 декабря в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7°. Ветер восточный 3-8 м/с.
В среду временами будет идти снег и 0…-2 градуса.
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Фото: Piter.tv
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