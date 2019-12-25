Петербург 12 августа будет ощущать влияние северной периферии антициклона

Температура воздуха в Петербурге 12 августа +24…+26 градусов.

Перед выходными Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. Облаков в небе станет чуть больше, но по-прежнему обойдётся без дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 12 августа +24…+26 градусов, по Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу характер погоды изменится незначительно.

Фото: Piter.tv