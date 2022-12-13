В Петербурге 11 января местами пройдёт снег

Возможна гололедица.

В середине недели метеорологические условия в Петербурге будут формироваться под влиянием периферии циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, в отдельных районах небольшой мокрый снег, возможна гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 11 января в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг в Петербурге временами будет идти снег, ожидается около 0 градусов.

Фото: Piter.tv