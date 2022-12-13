В Петербурге 11 мая продолжится потепление

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов.

В четверг, 11 мая, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом изменится мало, регион останется под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается без осадков, днём +17…+19 градусов.

Фото: Piter.tv