В Петербурге 11 июля ожидается +21 градус

При переменной облачности осадков в регионе не ожидается.

Во вторник, 11 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием наполненного холодными воздушными массами гребня антициклона с севера. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду ожидается без осадков и +22…+24 градуса.

Фото: Piter.tv