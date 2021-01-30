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11 августа температура в Петербурге будет на пару градусов выше климатической нормы
Сегодня, 8:03
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11 августа температура в Петербурге будет на пару градусов выше климатической нормы

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Петербург останется под влиянием антициклона.

В четверг, 11 августа, Петербург останется под влиянием антициклона. Медленно смещаясь к юго-востоку, он сохранит преимущественно солнечную и сухую погоду, температурный фон ещё немного подрастёт и окажется на пару градусов выше климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +24…+26, по Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В конце рабочей недели характер погоды изменится мало.

Фото: Piter.tv

Теги: август, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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