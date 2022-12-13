В Петербурге 11 апреля будет облачно и до +17 градусов

В городе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

На погоду в Петербурге 11 апреля окажет влияние малоактивный фронтальный раздел. Перемещаться он будет по периферии обширного антициклона, и на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на метеорологические условия ограничится лишь в натекании облачности. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в Петербурге +14…+16 градусов, по Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду ожидается без существенных осадков и до +15…+17 градусов.

Фото: Piter.tv