Петербург 11 апреля останется на периферии циклонического вихря

Воздух в Петербурге в этот день прогреется до +8..+10 градусов.

Петербург в начале новой рабочей недели останется на периферии циклонического вихря, центр которого переместится на север Кольского полуострова. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в Петербурге в этот день прогреется до +8..+10, по Ленобласти до +7..+12 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Во вторник без существенных осадков, ночью слабые заморозки, днем около +9.

Фото: Piter.tv