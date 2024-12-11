  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург 10 января находится под влиянием циклона "Чарли"
Сегодня, 8:12
172
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 10 января находится под влиянием циклона "Чарли"

0 0

Будет ветрено, а на дорогах и тротуарах образуется снежный накат и гололедица.

Северная столица в пятницу окажется под влиянием передней части циклона, названного европейскими метеорологами "Чарли". В середине дня его центр окажется на странами Прибалтики, а обширная облачная спираль закроет небо плотной пеленой, вызывая снег, местами с мокрым снегом. Будет ветрено, а на дорогах и тротуарах образуется снежный накат и гололедица. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 10 января в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области -4…+1 градус. Ветер восточный 5-10 м/с, во второй половине дня порывистый.

В субботу ожидается снег, мокрый снег, днём -1…+1 градус.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: зима, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии