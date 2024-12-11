Петербург 10 января находится под влиянием циклона "Чарли"

Будет ветрено, а на дорогах и тротуарах образуется снежный накат и гололедица.

Северная столица в пятницу окажется под влиянием передней части циклона, названного европейскими метеорологами "Чарли". В середине дня его центр окажется на странами Прибалтики, а обширная облачная спираль закроет небо плотной пеленой, вызывая снег, местами с мокрым снегом. Будет ветрено, а на дорогах и тротуарах образуется снежный накат и гололедица. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 10 января в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области -4…+1 градус. Ветер восточный 5-10 м/с, во второй половине дня порывистый.

В субботу ожидается снег, мокрый снег, днём -1…+1 градус.

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Фото: Piter.tv