В Петербурге 10 мая продолжит расти температура

Осадков не ожидается.

В первый рабочий день после длинных выходных Северная столица останется на периферии антициклона. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности вновь обойдётся без дождей, температурные показатели медленно, но уверенно, продолжат расти. Температура воздуха 10 мая в Петербурге +15…+17 градусов, по Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ожидается без осадков, днём до +17…+19 градусов.

Фото: Piter.tv