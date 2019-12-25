Петербург 10 июня находится под влиянием антициклона

Он сформирует облачную с прояснениями погоду, дождей не ожидается.

Перед выходными управление синоптической ситуацией в атмосфере над Петербургом перейдёт в руки антициклона. Вытянувшись с запада, он сформирует облачную с прояснениями погоду, дождей не ожидается. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух 10 июня прогреется до +20..+22, по Ленобласти до +18..+23 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу ожидается без осадков и днём до +23…+25 градусов.

Фото: Piter.tv