В Петербурге 10 июля будет по-прежнему холоднее нормы

При переменной облачности обойдётся без осадков.

В первый рабочий день после выходных на погоду в Петербурге окажет влияние вытягивающийся с севера гребень антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности обойдётся без осадков, лишь в восточной половине Ленобласти местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха 10 июля в Петербурге +17…+19 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и чуть выше +20 градусов.

Фото: Piter.tv