10 августа погоду в Петербурге сформирует антициклон

Температура воздуха 10 августа в Петербурге +22…+24 градуса.

В середине недели погоду в Северной столице сформирует антициклон. При переменной облачности обойдётся без дождей, а воздушные массы будут постепенно прогреваться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 10 августа в Петербурге +22…+24, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг около +25 градусов и без дождей.

Фото: Piter.tv