Колесов: температура днём 18 мая в Петербурге не превысит +15 градусов

Но такое похолодание будет только один день.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды в Северной столице на ближайшие дни.

В среду, 17 мая, будет преимущественно сухой и тёплый день, температура воздуха повысится до +20 градусов. А уже 18 мая станет значительно прохладнее.

Вечером к Санкт-Петербургу подойдет очередной атмосферный фронт и уже более значительно, чем этой ночью, польет город. Завтра утром установится западный ветер, довольно свежий до 7-12 м/с, и начнется похолодание. Александр Колесов, синоптик

Максимальная температура днём 18 мая в Петербурге не превысит +15 градусов, а в прибрежных районах города +12. Однако уже в пятницу будет теплее, а осадки прекратятся до понедельника. В выходные дни станет ещё теплее и снова до +20 градусов и выше.

Фото: Piter.tv