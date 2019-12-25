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На выходных в Петербурге ожидается до +12 градусов
Сегодня, 13:20
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На выходных в Петербурге ожидается до +12 градусов

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Осадков 15 октября будет мало, днем их вообще не должно быть. В воскресенье придет новый циклон с запада, который принесет дожди и усиление ветра. 

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге на предстоящих выходных. По его словам, погода в субботу будет более благоприятной, чем в воскресенье. 

Температура воздуха в эти дни будет примерно одинаковой до +10..+12 градусов. Осадков 15 октября будет мало, днем их вообще не должно быть. В воскресенье придет новый циклон с запада, который принесет дожди и усиление ветра. 

С воскресенья на понедельник следующий циклон испортит погоду окончательно.

Александр Колесов

Усиление южного, затем западного ветра в порывах до 15-20 м/с создаст условия для подъема уровня воды в Невской губе и в реке Неве. Атмосферный фронт принесет дожди. В тылу этого циклона начнется похолодание.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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