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Петербуржцам на выходных пообещали благоприятную погоду
Сегодня, 11:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам на выходных пообещали благоприятную погоду

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Осадков днем  8 и 9 октября почти не будет.

Влияние циклона на Петербург и Ленинградскую область сегодня должно закончиться, но на подходе уже следующий циклон с запада. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам специалиста, теплый атмосферный фронт подойдет к Петербургу сегодня вечером, холодный фронт – в субботу вечером.

Но, погода в выходные дни в нашем регионе хорошая, даже лучше, чем это казалось еще в начале недели.

Александр Колесов

По словам синоптика, осадков днем  8 и 9 октября почти не будет. Ветер сохранится умеренным, но юго-западного направления, поэтому ночью тепло, а днем до +10…+15 градусов.  

Ранее стало известно, когда в Петербурге выпадет первый снег.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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