Петербуржцам на выходных пообещали благоприятную погоду

Осадков днем 8 и 9 октября почти не будет.

Влияние циклона на Петербург и Ленинградскую область сегодня должно закончиться, но на подходе уже следующий циклон с запада. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам специалиста, теплый атмосферный фронт подойдет к Петербургу сегодня вечером, холодный фронт – в субботу вечером.

Но, погода в выходные дни в нашем регионе хорошая, даже лучше, чем это казалось еще в начале недели. Александр Колесов

По словам синоптика, осадков днем 8 и 9 октября почти не будет. Ветер сохранится умеренным, но юго-западного направления, поэтому ночью тепло, а днем до +10…+15 градусов.

Ранее стало известно, когда в Петербурге выпадет первый снег.

Фото: Piter.tv