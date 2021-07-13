Предстоящие выходные в Петербурге станут самыми прохладными за последнее время

Однако уже на следующей неделе намечается повышение температуры воздуха по всему региону.

Выходные в Санкт-Петербурге станут самыми прохладными за последнее время. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Влияние циклона, сопровождающееся кратковременными дождями по всей Ленобласти, местами с грозами, будет сохраняться в течение трех дней. Температура воздуха в выходные дни в Петербурге не превысит +20 градусов. Однако уже на следующей неделе намечается повышение температуры воздуха по всему региону, а во второй половине недели есть перспективы прекращения осадков.

Александр Колесов отмечает, что средняя температура в Петербурге в первой половине июля была на 2 градуса выше новой климатической нормы. Также за это время выпало до 70% нормы месячных осадков, но в ближайшее время их количество будет только увеличиваться.

Фото: Piter.tv