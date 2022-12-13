На выходных в Петербурге будет облачно и до +12 градусов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице на выходных днях.
Она по-прежнему хорошая, хотя стало заметнее холоднее, но осадков не ожидается.
Александр Колесов
В основном, будет облачно, солнце будет появляться лишь иногда. Восточный ветер сохранится все выходные дни, хотя продолжит ослабевать. Температура воздуха днем будет медленно повышаться, в субботу ожидается до +9 градусов, в воскресенье даже до +12 градусов.
Ночи останутся холодными, в Петербурге около 0 градусов.
Фото: Piter.tv
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