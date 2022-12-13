На выходных в Петербурге будет облачно и до +12 градусов

Ночи останутся холодными, в Петербурге около 0 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице на выходных днях.

Она по-прежнему хорошая, хотя стало заметнее холоднее, но осадков не ожидается. Александр Колесов

В основном, будет облачно, солнце будет появляться лишь иногда. Восточный ветер сохранится все выходные дни, хотя продолжит ослабевать. Температура воздуха днем будет медленно повышаться, в субботу ожидается до +9 градусов, в воскресенье даже до +12 градусов.

Ночи останутся холодными, в Петербурге около 0 градусов.

Фото: Piter.tv