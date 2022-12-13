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На выходных в Петербурге будет облачно и до +12 градусов
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На выходных в Петербурге будет облачно и до +12 градусов

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Ночи останутся холодными, в Петербурге около 0 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице на выходных днях.

Она по-прежнему хорошая, хотя стало заметнее холоднее, но осадков не ожидается.

Александр Колесов

В основном, будет облачно, солнце будет появляться лишь иногда. Восточный ветер сохранится все выходные дни, хотя продолжит ослабевать. Температура воздуха днем будет медленно повышаться, в субботу ожидается  до +9 градусов, в воскресенье даже до +12 градусов.

Ночи останутся холодными, в Петербурге около 0 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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