Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на выходные

Ночью 23 февраля ожидается -16…-18 градусов, но в окрестностях города до -21.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на длинные праздничные выходные.

Ночью 23 февраля ожидается -16…-18 градусов, но в окрестностях города до -21. Осадков не ожидается, на улице штиль. Днём начнётся повышение температуры воздуха, к концу дня может быть около -5 градусов, а вот ветер начнёт усиливаться с приближением атмосферного фронта. Также к концу дня подойдет снег, который в два последующих дня будет идти с перерывами.

Но зато температура воздуха повысится до -2…-5 градусов, а это уже тепло. Александр Колесов, синоптик

В воскресенье, 26 февраля, под влиянием следующего циклона снова усилится ветер северного направления, будет идти снег, а температура воздуха понизится до -3…-6 градусов.

Фото: pxhere.com