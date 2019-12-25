В Петербурге на выходных будет облачно, дождливо и ветрено

Следующая рабочая неделя начнется с дождей и дальнейшего понижения температуры.

Погода на выходных мало сможет порадовать петербуржцев. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В субботу, 18 июня, Северная столица окажется под влиянием небольшого гребня антициклона, который прекратит осадки и понизит температура к утру до +10…+12 градусов. Днем начнётся активный прогрев и столбики термометров поднимутся до +20…+22, но ближе к вечеру небо затянут плотные облака атмосферного фронта и пойдут дожди.

Ночь на воскресенье Петербург проведёт в теплой части циклона, будет относительно тепло +13…+15 градусов, но облачно, дождливо и ветрено. Днем ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями и локальными грозами. Усилится и станет порывистым западный ветер, температура не превысит +17…+19 градусов.

Рабочая неделя начнется с дождей и дальнейшего понижения температуры.

Фото: Piter.tv