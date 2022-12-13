На выходных в Петербурге установится слабоморозная погода

На дорогах в ближайшие дни сохранится гололедица, так как существенного снега пока не ожидается.

Петербург ждут "очень даже приличные" выходные дни, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

На выходных (21 и 22 января) будет преимущественно сухо, температура воздуха слабоотрицательная, в субботу может даже выглянуть солнце.

Кстати, солнышко мы не видели уже 17 дней, такого в последний десяток лет даже и не наблюдалось. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха сегодня вечером (20 января) в Петербурге перейдет через ноль градусов, но ниже -4…-6 градусов в выходные дни не опустится. На дорогах в ближайшие дни сохранится гололедица, так как существенного снега пока не ожидается.

Фото: Piter.tv