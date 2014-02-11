В Петербурге вместе с рабочей неделей закончится хорошая погода

Циклон "Ottilie" (Отилия) спешит с Северной Атлантики и накрывает весь наш регион.

Вторая половина этой недели в Санкт-Петербурге стала не только сухой, но и более теплой. А сегодняшний день должен стать самым теплым, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но заканчивается рабочая неделя, а вместе с ней и хорошая погода. Александр Колесов, синоптик

Циклон "Ottilie" (Отилия) спешит с Северной Атлантики и накрывает весь наш регион. Уже завтра днём через Ленинградскую область проходит атмосферный фронт, который принесет дожди, но кратковременного характера и с грозами. Усилится южный ветер, а максимальная температура воздуха понизится до +20 градусов. Будет много облаков и мало солнца.

В воскресенье и понедельник тоже ожидаются кратковременные дожди с отдельными грозами. Потом снова ожидается перерыв в осадках, солнечно и тепло.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)