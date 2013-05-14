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Начавшаяся неделя в Петербурге будет тёплой и почти сухой
Сегодня, 10:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Начавшаяся неделя в Петербурге будет тёплой и почти сухой

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Пришедший с юго-запада антициклон будет определять погоду большую часть недели.

Осенней погоды в Петербурге так и не получается. Начавшаяся неделя снова будет очень теплой и практически сухой, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Пришедший с юго-запада антициклон будет определять погоду большую часть недели. Ухудшение погоды в виде дождей и похолодание планируется только к выходным.

На этой неделе тёплый воздух продолжит поступать в наш регион. В Петербурге дневные температуры +16…+18 градусов в первые два дня и +19...+21 градус с середины недели.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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